Filistinli çocuğun portresi 2025 Dünya Basın Fotoğrafı Ödülü’nü kazandı

Hollanda’nın Lahey kentinde, Gazzeli bir çocuğun portresi 2025 Dünya Basın Fotoğrafı Ödülü’ne layık görüldü. Katar merkezli Filistinli fotoğrafçı Samar Abu Elouf’un The New York Times için çektiği fotoğrafta, İsrail saldırısında iki kolunu kaybeden 9 yaşındaki Mahmoud Ajjour yer alıyor.

Fotoğraf, 141 ülkeden 3.778 fotoğrafçının 59.320 çalışması arasından seçildi.

Abu Elouf, Mahmoud’un annesinin, oğlunun kollarının kesildiğini fark ettiğinde söylediği ilk cümlenin, “Sana nasıl sarılacağım?” olduğunu söyledi. Jüri başkanı Lucy Conticello, fotoğrafın karmaşık bir hikayeyi derinlemesine anlattığını belirtti.

[Fotoğraf: worldpressphoto/Samar Abu Elouf - The New York Times]

Mahmoud, Mart 2024’te ailesiyle kaçarken yaşanan patlamada yaralanmıştı.

İsrail’in, Hamas’ın 7 Ekim 2023’teki saldırısının ardından başlattığı Gazze operasyonu, Filistin Sağlık Bakanlığı’na göre 51 binden fazla Filistinlinin ölümüne ve 116 bin kişinin yaralanmasına neden oldu. Ölenlerin yarısından fazlasının kadın ve çocuk olduğu belirtildi.

