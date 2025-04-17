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Dünya
Reuters 17.04.2025 21:22

ABD'de Florida Eyalet Üniversitesi'nde silahlı saldırı: 2 ölü, 6 yaralı

ABD'de, Florida Eyalet Üniversitesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükselirken, şerif yardımcısının 20 yaşındaki oğlu şüpheli olarak gözaltına alındı.

Leon Bölgesi Şerifi Walt McNeil ve polis Jason Trumbower düzenledikleri basın toplantısında, saldırıya ilişkin detayları paylaştı.

McNeil, şerif yardımcısının 20 yaşındaki oğlu Phoenix Ikner'in gözaltına alındığını belirterek, şüphelinin annesine ait silahı kullanarak saldırıyı düzenlediğini söyledi.

Trumbower ise saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 2'ye yükseldiğini ve bu kişilerin öğrenci olmadığını bildirdi.

Yetkililer, yaralanan 6 kişinin ise hastanede tedavilerinin devam ettiğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump da Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırı hakkında bilgilendirdiğini ifade ederek "Böyle şeylerin olması korkunç." dedi.

Üniversitenin Tallahassee kentindeki kampüsünde silahlı saldırı düzenlenmiş, yerel saatle 12.00 sıralarında saldırgana polisin müdahalede bulunduğu bildirilmişti.

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