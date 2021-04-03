ABD'nin San Francisco kentinde, görme engelli bir kadın, Uber sürücüleri tarafından araca alınmadığı gerekçesiyle şirkete dava açtı.

Görme engelli Lisa Irving, kendisine yardımcı olan rehber köpeği nedeniyle Uber sürücüleri tarafından defalarca reddedildiğini ve ayrımcılık gördüğünü iddia etti.

"Uber sürücülerin davranışından sorumlu"

Irving, Uber sürücülerinin tutumu yüzünden seyahatlerinin iptal edildiğini, bu sebeple geç kaldığı için işinden de kovulduğunu öne sürdü. Sürücülerin kendisine zorbalık yaptığı, sözlü tacize maruz kaldığı da iddiaları arasındaydı.

Duruşmada hakim, Uber'in 'sürücülerin davranışlarından sorumlu olmadığı' yönündeki görüşünü reddetti.

Şirketin, sürücülerin denetimden ve ayrımcılığı önlemekten sorumlu olduğuna karar verdi. Uber, 1 milyon 100 bin dolarlık tazminat cezasına çarptırıldı.