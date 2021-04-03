İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV'ye konuşan Hatibzade, ABD'nin Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak bilinen nükleer anlaşmaya dönüş ihtimali ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hatibzade, tüm yaptırımların kaldırılmasının İran'ın "net politikası" olduğunun altını çizerek, "Birçok defa açıkça belirtildiği gibi, aşama içeren hiçbir plan dikkate alınmayacak" dedi.

"İran, yaptırımların kaldırılmasının ardından taahhütlere dönecek"

Yaptırımların lağvedilmesinin "etkili" bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Hatibzade, bunun İran tarafından doğrulamaya tabi tutulacağını vurguladı.

Hatibzade, İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerine dönmeye yönelik adımları atmasının, tüm yaptırımların kaldırılması ve söz konusu doğrulamanın yapılmasının ardından geleceğini sözlerine ekledi.

Taraflar Viyana'da bir araya gelecek

ABD'nin nükleer anlaşmaya dönüşünü ele almak üzere AB, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere ile İranlı üst düzey yetkililerin 6 Nisan Salı günü Avusturya'nın başkenti Viyana'da yüz yüze bir araya gelerek İran'a yönelik ambargonun kaldırılması ve "anlaşmanın tam olarak uygulanması" konusunu ele alacağı açıklanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Viyana'daki toplantıda İran'la doğrudan görüşme beklemediklerini ancak buna hazır olduklarını söylemişti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise, Viyana'da "ABD ile toplantı yapmayacağız" açıklaması yapmıştı.