Haber Giriş: 3 Nisan 2021 Cumartesi 13:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tayland'da yanan bina çöktü: 3 ölü
[Fotoğraf: AFP PHOTO / POH TECK TUNG FOUNDATION]
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yanan 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.
Bangkok Valisi Aswin Kwanmuang, aralarında kurtarma gönüllerinin olduğu çok sayıda kişinin binada mahsur kaldığını açıkladı.
Kurtarma çalışmaları devam ediyor
2'si kurtarma görevlisi 3 kişi yıkıntılar altında can verirken, 6 kişi yaralandı.
Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Yangın
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