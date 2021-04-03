20 Haziran'da yapılacak erken seçim öncesi istifa etmeye hazırlanan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Moskova'yı ziyaret edecek.

Bu ziyaret öncesi Paşinyan'ın özel kalemi Mane Gevorgyan, Paşinyan'ın Vladimir Putin görüşmesi için bir haftalık karantinaya girdiğini açıkladı.

Paşinyan, Putin'le 7 Nisan'da görüşecek

Ermeni liderin 2 Nisan'dan beri kalabalık ortamlara girmediği ve gerekmedikçe kimseyle görüşmediği vurgulandı.

Moskova'daki Putin-Paşinyan görüşmesi 7 Nisan'da gerçekleşecek. İkili, ülkedeki Ermenistan'daki son durumu görüşecek, Karabağ'da imzalanan anlaşmanın uygulama sürecini ele alacak.

Putin'in yüz yüze görüşmeleri artacak

Rus lider, yaklaşık 10 gün önce aşı oldu.

Kremlin, Putin'in sağlık durumunun iyi olduğunu ve herhangi bir yan etki görülmediğini duyurdu.

Salgının düşüşe geçmesiyle birlikte, Putin'in yüz yüze görüşmeleri de bu aydan itibaren artacak.

