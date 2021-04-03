İngiltere'de Oxford-AstraZeneca aşısı olan 18,1 milyon kişinin 30'unda kan pıhtısı gelişti. İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumundan (MHRA) yapılan açıklamaya göre, bu 30 kişiden 7'si hayatını kaybetti.

MHRA'ya göre, şu anda kan pıhtıları ile Oxford-AstraZeneca aşısı arasında bir bağlantı olduğunu gösteren hiçbir kanıt bulunmadı.

Ölümler ve aşı arasında bir bağ olup olmadığı veya vakaların tesadüfi gelişip gelişmediğini belirlemek için araştırmalar devam ediyor.

Bazı ülkeler aşı kullanımını durdurmuştu

Ülkede, 9 Aralık-21 Mart arasında 15,8 milyon ilk, 2,2 milyon da ikinci doz Oxford-AstraZeneca aşısı uygulandı.

Bazı Avrupa ülkeleri, kanda pıhtılaşmaya yol açtığı gerekçesiyle aşının kullanımını askıya almış veya yaşa göre sınırlandırmıştı.