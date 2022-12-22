Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe 15:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Twitter, Avusturyalı aşırı sağcı siyasetçinin hesabını kapattı
[Fotograf: Reuters]
Aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi Viyana İl Başkanı Dominik Nepp’in Twitter hesabı, nefret söylemi içeren çok sayıda içerik paylaştığı gerekçesiyle kapatıldı.
Twitter’dan yapılan açıklamaya göre, aşırı sağcı siyasetçinin hesabı, nefret söylemi içeren paylaşımlarda bulunarak dijital platformun kurallarını ihlal ettiği için tamamen kapatıldı.
Ülke basınındaki haberlerde, Nepp’in COVID-19 tedbirleri başta olmak üzere mülteci ve göçmenlere yönelik hakaret ve nefret içerikli paylaşımlarının bazılarına yer verildi.
Haberlerde, aşırı sağcı ismin hesabının daha önce de Twitter tarafından geçici olarak kapatıldığı anımsatıldı.
Son Haberler
- 16:27
- 16:27
- 16:25
- 16:22
- 16:12
Sıradaki Haber
Mikati: Lübnan ilerlemenin ya da keskin bir gerilemenin yol ayrımında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz