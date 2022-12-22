Twitter’dan yapılan açıklamaya göre, aşırı sağcı siyasetçinin hesabı, nefret söylemi içeren paylaşımlarda bulunarak dijital platformun kurallarını ihlal ettiği için tamamen kapatıldı.

Ülke basınındaki haberlerde, Nepp’in COVID-19 tedbirleri başta olmak üzere mülteci ve göçmenlere yönelik hakaret ve nefret içerikli paylaşımlarının bazılarına yer verildi.

Haberlerde, aşırı sağcı ismin hesabının daha önce de Twitter tarafından geçici olarak kapatıldığı anımsatıldı.