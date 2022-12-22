Mikati, başkent Beyrut'ta düzenlenen Arap Ekonomik Forumu'nun açılışında konuştu.

Ülkesindeki iktisadi ve siyasi tabloyu değerlendiren Mikati, "Lübnan ilerlemenin ya da keskin bir gerilemenin yol ayrımında." dedi.

Olumlu senaryonun gerçekleşmesi halinde Lübnan ekonomisinin 2023'te yüzde 4 ila 5 büyüyebileceğini belirten Mikati, bu senaryonun, yeni cumhurbaşkanının mümkün olan en kısa sürede seçilmesi, ardından da etkili ve kapsamlı siyasi destekle gerçek bir reform yaklaşımını benimseyecek yeni hükümetin kurulmasına bağlı olduğunu dile getirdi.

Aksi senaryonun ise tüm sektörlerde daha fazla ekonomik durgunluğa yol açacağını ifade eden Mikati, bu ortamda döviz kuru üzerinde oluşan büyük baskının özellikle toplumsal koşullara ve ekonomiye olumsuz yansıyacağını söyledi.

Mikati ayrıca, Lübnan'ın makro ekonomik baskılar ve artan siyasi gerilim gölgesinde devam eden mali dengesizliklere rağmen bu yıl ekonomisini reel olarak yaklaşık yüzde 2 büyüttüğünü kaydetti.

Lübnan Başbakanı Mikati 24 Kasım'da "Beyrut Ekonomi Forumu"nda yaptığı konuşmada, ülkenin ekonomik krizden çıkmasının tek yolunun, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile nihai anlaşmaya varmak olduğunu söylemişti.

Lübnanlılar 2019'dan bu yana devam ekonomik kriz nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor. Ülke ayrıca bir süredir hem cumhurbaşkanından hem de tam yetkiye sahip bir hükümetten yoksun.

Lübnan Meclisi, 31 Ekim'de görev süresi sona eren Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yerine gelecek ismi hala seçemedi. Mecliste son olarak 15 Aralık'ta yapılan 10. oturumda da adaylardan hiçbiri yeterli oyu alamadı.