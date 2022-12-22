Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe 15:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Netanyahu, Putin ile "Ukrayna ve İran dosyasını" görüştü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
İsrail'de hükümeti kurduğunu açıklayan Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu, kendisini tebrik etmek için telefonla arayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna ve İran konularını ele aldı.
Netanyahu'nun Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Putin, İsrail'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Netanyahu'yu arayarak "seçimlerdeki başarısı ve kabinesini tamamladığı" için tebrik etti.
İki lider, başta Ukrayna'daki savaş olmak üzere birçok konuyu ele aldı.
Netanyahu, görüşmede "savaşın ve yol açtığı acıların sona erdirilmesi için en kısa sürede bir çözüm yolu bulunması" temennisini dile getirdi.
Netanyahu ayrıca, "İran'ın nükleer silah elde etmesinin engellenmesi ve İsrail'in kuzey sınırlarında bir askeri üs kurmasının önlenmesindeki kararlılığını" aktardı.
Etiketler: Netanyahu Vladimir Putin Rusya İsrail
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