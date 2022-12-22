Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe 14:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya: Ermenistan, barış anlaşması hazırlığı için yapılacak toplantıya katılmayı reddetti
[Fotograf: AFP]
Rusya, barış anlaşması hazırlığı için yarın Moskova’da yapılması planlanan Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Erivan’ın katılmayı reddettiğini duyurdu.
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Etiketler: Azerbaycan Rusya Ermenistan
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