Türkiye'ye gelen Billström, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı basın açıklamasında, ülkesinin terörle mücadeledeki duruşuna dair mesaj verdi.

Terörle mücadelede Türkiye'ye verilen taahhütlere ilişkin konuşan Billström, "Bu ahitnameyi son derece ciddi olarak ele alıyoruz. Adımlarımızı atmaya başladık ve devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

İsveçli bakan, "Terörizmin desteklenmesi ya da teşviki artık suç teşkil edecek. PKK faaliyetlerine İsveç topraklarında destek suç unsuru haline gelecek." diye konuştu.

Çavuşoğlu'ndan "somut adım yok" açıklaması

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya ile yapılan 3'lü mutabakata dikkat çekerek, "Terör iltisaklı suçluların iadesi ve terör varlıklarının dondurulması konusunda somut bir gelişme yok." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, İsveç'in "FETÖ mensupları için bir cazibe merkezi olmaya devam ettiğini" söyledi.