İnsanlık tarihinin 2 milyon yıl önce başladığı tahmin ediliyor. Bu süre boyunca ilk kez 64 yaş üstü insan sayısı, 5 yaş altı çocuk sayısından daha fazla.

Değişen bu demografik yapıdan tüm ülkeler aynı etkilenmiyor. Öyle ki bazı ülkelerde yaşlı sayısı giderek artarken, bazılarında çocuk sayısı azalıyor.

[Grafik: TRT Haber]

Japonya'da yetişkin bezleri daha çok satılıyor

Örneğin Japonya'yı ele alalım. Dünyadaki en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip. Ülkenin süper yaşlı bir topluma doğru ilerlemesinin nedeni ise çok düşük doğurganlık oranları ve iyileştirilmiş beslenme ile yaşam koşullarının mümkün kıldığı uzun süreli bir hayat…

Yaşlı ve çocuk nüfusunun dengesinin kaçması bazı ilginç durumları da ortaya çıkarıyor. Japonya'nın hızla yaşlanan nüfusu, yeni bir iş fırsatı olarak görülen yetişkin bezi pazarının gelişmesine sebep oldu.

Öyle ki, yetişkin bezi pazarının her yıl yüzde 6-10 oranında büyüdüğü söyleniyor. Bu durum da satılan bezlerin çoğunun bebek bezlerinden çok yetişkin bezleri olmasını beraberinde getiriyor.

[Grafik: TRT Haber]

Oyuncak bebeklerle nüfus artıyor

Japonya’da çocuk sayısının azalması yönetimin de çeşitli yollara başvurmasını gerektirdi. Ülkede doğan çocuk sayısı 2016’da ilk defa bir milyonun altında görüldü. Japonya hükümetinin müdahalesi ise küçük robotlarla oldu. Avuç içi küçük robotlar ortaya çıktı. Bu bebek robotlar gerçek bir bebeğin tepkilerine büründü. Gıdıklanmak, ağlamak, gülmek gibi yetileri oldu. Amaç ise çiftleri bebek fikrine alıştırmak ve bir "duygusal bağ" kurarak kendi bebeklerini yapmalarına özendirmekti.

Japonya'da bir dağ köyü olan Issız Nagaro Köyü'nün ise büyük bez bebeklerden bir nüfusu var. 30 kişiden az olan nüfusuyla sessiz bir köy olan Nagaro’da okullardaki sıralarda da bu oyuncak bebekler oturuyor.

[Nagaro köyü]

Sanatçı Ayono Tsukimi, ıssız köye böyle bir canlılık katarak turistleri köye çekmeyi de başardı. Köyün her yerinde olan bez bebekleri görmek için giden turistler sayesinde nüfus da bazı dönemlerde artış gösteriyor..

Robotlar hizmet için

Nüfus konusunda sıkıntılı olsa da Japonya teknoloji alanında oldukça gelişmiş bir ülke. Japonların hayatı kolaylaştıran birçok çılgın buluşu da mevcut. Bunlardan biri de ev robotları. Fakat evde hizmet amaçlı üretilen robotların asıl amacının yaşlı nüfusun giderek artması ve işleri yapmakta zorlandıkları için olduğu da söyleniyor.

[Grafik: TRT Haber]

Güney Kore'de anaokulları kapanıyor

Güney Kore’de de yaşlı nüfus konusunda işler iyi gitmiyor. Ülkede 2019 yılında yüzlerce özel anaokulu öğrencisizlik nedeniyle kapanmıştı ve bu durum devam ediyor. 2014 yılında ülke genelindeki toplam anaokulu sayısı 43 bin 742 iken geçen yılların ardından bu sayı 30 binlere kadar geriledi.

Ayrıca kırsal bölgelerdeki ilkokul binaları Alzheimer ve Parkinson hastaları gibi evde tam zamanlı olarak bakılamayan yaşlı sakinler için tedavi merkezleri haline getiriliyor.

Güney Kore istatistik kurumunun açıkladığı ilginç verilerden biri de evcil hayvan sayısındaki artış. Buna göre ülkede kayıtlı 15 milyondan fazla evcil hayvan yaşıyor. Diğer bir ifadeyle her 4 Güney Koreli’nin biri evinde en az bir evcil hayvan besliyor.

Bu evcil hayvanlar için okullar da açılıyor. Yani, anaokul sayısı azalırken evcil hayvanlar için açılan okullar ve gündüz bakım merkezleri her geçen gün artıyor.

Grafik: TRT Haber / Nursel Cobuloğlu Çoban