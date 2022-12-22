Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile bir araya geldi. İki bakan ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, İsveç'li mevkidaşına terörle mücadelede somut adımlar görmek istediklerini iletti. "Savunma sanayi firmalarımız İsveç'ten bazı ürünleri ithal etmede gerekli olumlu cevabı alamadı" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile ortak basın toplantısı düzenliyor. https://t.co/L5VOKYFwDd — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 22, 2022

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

FETÖ mensupları için İsveç bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor.

(İsveç ve Finlandiya'yla 3'lü mutabakat) Terör iltisaklı suçluların iadesi ve terör varlıklarının dondurulması konusunda somut bir gelişme yok.

Savunma sanayi firmalarımız (İsveç'ten) bazı ürünleri ithal etmede gerekli olumlu cevabı alamadı.

NATO müttefiki olacaksak terörle mücadelede iş birliğini de görmemiz lazım.