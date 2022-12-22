Stadyumlarda, festival alanında ve ihtiyaç duyulan diğer alanlarda turnuva öncesi ve esnasında 24 saat görev yapan personelin son birliği, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda törenle karşılandı.

Törende konuşan Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Güvenlik Daire Başkanı ve Türk Polis Görev Gücü Katar Genel Koordinatörü Cüneyt Ünal, Türk Polis Teşkilatı olarak, Katar 2022 FIFA Dünya Kupası'nda görev almak için ekimde Katar'a gittiklerini hatırlattı.

Türk Polis Görev Gücünün 3 aylık görev süresince disiplinle çalıştığını vurgulayan Ünal, "2 bin 242 personel yaklaşık 3 ay boyunca Katar'da şampiyona öncesi ve esnasını kapsayan spor güvenliği, kalabalık kontrolü ve toplumsal olaylarda tecrübesini sahaya yansıtarak gece gündüz demeden 24 saat süresince Türk polisine yakışan disiplinle görevini ifa etmiştir." dedi.

Alınan önleyici ve caydırıcı etkin güvenlik tedbirleri sayesinde hiçbir olayın yaşanmadığını bildiren Ünal, "Görevini layıkıyla yapan personelimiz final müsabakasından sonra vatan topraklarına dönmeye başlamıştır. Bugün itibarıyla son birliğimiz vatanımıza intikal etmiş, Katar Dünya Şampiyonası operasyonu başarıyla tamamlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası Şampiyonası güvenlik tedbirleri kapsamında, Türkiye'den 1 genel koordinatör, 20 danışman emniyet müdürü, 2 bin çevik kuvvet/takviye hazır kuvvet personeli, 30 görev atı ve 36 görev atı idarecisi, 1 nalbant, 1 veteriner, 4 at bakıcısı, 29 çevik kuvvet köpeği ve idarecisi, 50 bomba arama köpeği ve idarecisi, 70 bomba uzmanı, 10 koordinasyon personeli ve 20 tercüman olmak üzere toplam 2 bin 242 personel görevlendirildi.

Türk Polis Görev Gücü, Katar'da, FIFA'nın sorumluluk alanında bulunan 40 bin kişilik taraftar toplanma alanı (Fanfest), müsabakaların oynandığı 8 stadyum ile takımların konakladığı oteller, takımların kamp ve antrenman alanları, bilet satış merkezleri ve akreditasyon merkezinde görev aldı. Ayrıca Türk polisi, 64 müsabakada güvenliği sağladı.