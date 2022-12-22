Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe 11:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
HDP'li Semra Güzel için karar günü
HDP Milletvekili Semra Güzel'in devamsızlık sebebiyle milletvekilliğinin düşürülmesi için karar günü. Genel Kurul'da yapılacak oylamada 301 milletvekili kabul oyu verirse Güzel'in milletvekilliği düşecek.
Meclis Genel Kurulu, tutuklu bulunan HDP'li Semra Güzel'in devamsızlığı sebebiyle milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin karma komisyonun dosyasını gündemine aldı.
Güzel adına HDP Milletvekili Rüştü Tiryaki Genel Kurul'da savunma yaptı. İçtüzük gereği oylamanın yapılabilmesi için 24 saat geçmesi gerekiyor.
Bugün sürenin tamamlanmasıyla Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik Genel Kurul'da oylama yapılacak.
Üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 301 kabul oyu çıkarsa Güzel'in vekilliği düşecek.
Etiketler: HDP
Sıradaki Haber
Asgari ücret öncesi işveren heyetiyle son görüşme
Yükleniyor lütfen bekleyiniz