Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe 11:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Asgari ücret öncesi işveren heyetiyle son görüşme
TİSK heyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Bakan Vedat Bilgin ile görüştü. Bugün açıklanması beklenen asgari ücret öncesi işveren tarafı ve Bakan Bilgin son rakamları değerlendirdi. Bakan Bilgin, bakanlıktan ayrıldı külliyeye geçiyor.
Milyonlarca çalışan ve işverenin gözü 2023 yılında geçerli olacak yeni asgari ücrete çevrildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son kez TİSK ile görüşüp son rakam üzerinde uzlaşma sağlıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bilgi vermesinin ardından yeni asgari ücretin bugün öğle saatleri veya sonrasında duyurulması bekleniyor.
TİSK ve Bakan Bilgin arasındaki görüşme sona erdi. Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi vermek üzere Külliye'ye geçiyor.
Etiketler: Asgari Ücret Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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