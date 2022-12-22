Milyonlarca çalışan ve işverenin gözü 2023 yılında geçerli olacak yeni asgari ücrete çevrildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son kez TİSK ile görüşüp son rakam üzerinde uzlaşma sağlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bilgi vermesinin ardından yeni asgari ücretin bugün öğle saatleri veya sonrasında duyurulması bekleniyor.

TİSK ve Bakan Bilgin arasındaki görüşme sona erdi. Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi vermek üzere Külliye'ye geçiyor.