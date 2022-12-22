Blaszczak, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce Almanya tarafından Polonya'ya önerilen Patriotlara değindi.

Polonya'nın söz konusu sistemlerin Ukrayna'ya verilmesi gerektiğini ifade ettiğini anımsatan Blaszczak, "Bu konuda haklı çıktık. Sistemlerin Ukrayna'ya gitmesi gerektiğini söylediğimizde, Polonya'nın güvenliğini, Ukrayna'nın güvenliğini ve NATO'nun tüm doğu kanadının güvenliğini düşünüyorduk. ABD'nin kararı doğru ve yerinde. Bu, ülkenin kritik altyapısına yönelik Rus saldırılarına karşı kendisini etkili bir şekilde savunmasına yardımcı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Blaszczak, ABD'nin "çok iyi" bir karar verdiğini vurgulayarak bunun elektrik kesintisi tehdidini azaltacağını, bu sorunlar nedeniyle ana vatanlarını terk etmek zorunda kalan Ukraynalıların sayısının da düşeceğini sözlerine ekledi.