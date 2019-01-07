Kanada merkezli danışmanlık şirketi Arton Capital’in hazırladığı ‘Passport Index’ web sitesinde yayınlanan, ülke pasaportlarının vizesiz ya da kapıda vizeyle seyahat edilebilen ülke sayısı dikkate alınarak hazırlanan ‘Küresel Pasaport Sıralaması’ (Global Passport Power Rank) 2019 Ocak sonuçları açıklandı.

Türkiye pasaportu Avrupa'da 18. dünyada 39. oldu

Listeye göre; Türkiye pasaportu 199 ülke arasında dünyanın en güçlü 39., Avrupa’da ise en güçlü 18. pasaport oldu. Türk vatandaşlarının vizesiz olarak seyahat edebildiği115 ülke bulunurken, 83 ülke ise Türk vatandaşlarından vize talep ediyor.

Listenin başında Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor

Listenin başında ise vizesiz olarak 167 ülkeye seyahat edilebilen pasaportuyla Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri’ni 166 ülkeye vizesiz seyahat imkanı tanıyan Almanya ve 165 ülke ile Singapur takip ediyor.

Listenin son sırasında ise yalnızca 5 ülkeye vizesiz seyahat imkanı sunan Afganistan pasaportu yer alıyor.

Türkiye, 143 ülke vatandaşına vizesiz seyahat imkanı sunuyor

Analiz edilen 2019’un en güçlü pasaportlar listesindeki ilk 20 ülkenin 15’inin Avrupa’dan olması da dikkat çekiyor. Türkiye pasaportunun vizesiz seyahat edebildiği 155 ülkenin 71’i Türk vatandaşlarını hiçbir vize uygulamasına tabi tutmazken, 44 ülke kapıda vize uyguluyor.

Arjantin, Brezilya, Şili, Peru ve Kolombiya gibi Güney Amerika ülkelerinin yanı sıra Gürcistan, Endonezya, Japonya, Güney Kore ve Singapur, Türkiye pasaportuna sahip turistlerin vizesiz gidebileceği ülkeler arasında.

Öte yandan Türkiye, 143 ülke vatandaşına vizesiz seyahat etme imkanı tanırken, aralarında Bangladeş, Gana, Hindistan ve Irak’ın da yer aldığı 55 ülke vatandaşına ise vize uyguluyor.

Kaynak: İHA