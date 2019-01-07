Almanya'da politikacı ve tanınmış kişilerin özel bilgilerinin internetten yayınlanmasıyla patlak veren skandalın soruşturması sürüyor.

Deutsche Welle'nin haberine göre, soruşturma kapsamında Heilbronn'daki bir evde polis tarafından arama yapıldığı öğrenildi. Alman basınına yansıyan haberlerde, evde oturan ve enformasyon teknolojileri alanında çalışan 19 yaşındaki şahsın tanık olarak ifadesine başvurulduğu belirtildi.

Federal Emniyet Teşkilatı mensuplarınca arama yapılan evdeki elektronik gereçlere el konuldu. 19 yaşındaki şüphelinin saatlerce ifadesinin alındığı ve veri hırsızlığının sorumlusu ile irtibat halinde olduğu açıklandı.

Ne olmuştu?

Almanya'da geçtiğimiz hafta, Başbakan Angela Merkel ve Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda siyasetçinin ve tanınmış kişinin kişisel bilgilerinin bir Twitter hesabından paylaşıldığı ortaya çıkmıştı.

Çalınan ve sosyal medyadan paylaşılan bilgiler arasında kimlik fotokopileri, cep telefonu numaraları, ev adresleri, özel fotoğraflar ve mesajlaşmalar gibi kişisel bilgiler yer aldı. Bilgilerin nasıl ele geçirildiği konusunda güvenlik birimleri tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Deutsche Welle