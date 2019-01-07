Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında Arjantin'deki G20 Zirvesi'nde yapılan görüşmede alınan karar çerçevesinde yapılan bu ilk yüz yüze toplantıda ABD heyetine Ticaret Temsilci Yardımcısı Jeffrey Gerrish liderlik ediyor.

Trump ile Şi arasındaki görüşmede ticaret savaşı için ilan edilen ateşkes sonrasında, tarafların anlaşmaya varmaları için 90 günlük süre verilmişti. Ticaret anlaşmasının 2 Mart'tan önce sağlanması gerekiyor.

Trump, Beyaz Saray bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çin ekonomisi şu anda iyi gitmiyor, bu da onları bir anlaşma sağlamaya teşvik ediyor ve bu bize avantaj sağlıyor. Biz çok iyi iş çıkarıyoruz." dedi.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı

ABD ile Çin arasında bir "ticaret savaşı"nın başlangıcı olarak görülen gelişmeler, Trump yönetiminin 23 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma, sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı.

Çin ise Washington'ın çelik ve alüminyum ürünlerine ek gümrük vergilerine cevaben, Nisan ayı başında ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ile yüzde 25 arasında değişen tarifeler getirdi.

Aylar süren ve dünya ekonomisine ağır fatura çıkaran tarife savaşının ardından G20 Zirvesi’nde bir araya gelen Trump ve Şi Cinping, 90 günlük bir ateşkes konusunda mutabakata vardı.

Ancak mutabakat ardından Trump’ın “Anlaşma olmazsa benim ‘vergi adam’ olduğumu hatırlayın” uyarısı, 2019 yılının da benzeri bir savaşa ev sahipliği yapacağı tahminlerini yükseltiyor.

Kaynak: Reuters, TRT Haber