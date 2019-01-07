Afganistan'ın kuzeyindeki 209'uncu Şahin Kolordu Komutanlığı Sözcüsü Muhammed Hanif Rezai, ABD birliklerine ait insansız hava aracının, Kurgan'ın Tokuzderek bölgesindeki Taliban kampını hedef aldığını belirtti.

Saldırıda 14 militanın öldürüldüğünü ifade eden Rezai, sivil kayıplarıyla ilgili henüz bilgi sahibi olmadığını aktardı.

4 sivil hayatını kaybetti

Bölge sakinlerinden İhsan Mahdum ise, saldırıda babası ve 3 akrabasının hayatını kaybettiğini söyledi.

Taliban henüz açıklama yapmadı.

Kaynak: AA