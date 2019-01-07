Suriyeli muhalifleri temsil eden Müzakere Heyeti Başkanı Nasr el-Hariri, Suudi Arabistan'da düzenlediği basın toplantısında, Beşşar Esed rejimini yalnızlığından kurtaracak adımların, rejimi siyasi çözüm ve müzakerelerden uzak tutacak terör ile sonuçlanacağını söyledi.

Hariri, Esed rejiminin boykot edildiği sebeplerin hala varlığını koruduğunu belirterek, "Önemli bir tarihi aşamadayız; ya rejimin önünü açarız ya da açmayız" dedi.

Arap devletlerinin Esed rejimi ile normalleşme adımları

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in 17 Aralık'ta Esed rejimini başkent Şam'da ziyaret etmesinden sonra, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de Şam'da büyükelçiliğini tekrar açmıştı.

Kaynak: Al Arabi Al Jadeed