Gabon Hükümeti, yaptığı açıklamada, Silahlı Kuvvetler bildirisini Ulusal Radyo’dan okuyarak Ulusal İnşa Konseyi’nin kurulacağını ilan eden askerlerin gözaltına alındığını ve ülkede durumun kontrol altında olduğunu belirtti.

Gabon'da darbe girişimi

Silahlı Kuvvetler bildirisini Ulusal Radyo’dan okuyan Üsteğmen Ondo Obiang Kelly, kısa süre sonra Ulusal İnşa Konseyi’nin kurulacağını belirterek, Cumhurbaşkanı Ali Bongo’nun 31 Aralık’ta yaptığı konuşmadan duyulan rahatsızlığı dile getirdi.

Okuduğu bildiriden sonra Cumhuriyet Muhafızları’nın eski komutanı General Ntumpa Lebani’yi Millet Meclisi’ne davet eden Üsteğmen Kelly, ticaret odalarının, sivil toplum temsilcilerinin ve din adamlarının da Meclis’teki toplantıya katılmak üzere harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

Ulusal televizyon yakınlarında silah sesleri

Hükümete yakın kaynaklar ulusal televizyon yakınlarında silah sesleri duyulduğunu, ancak darbeci askerlerin küçük bir grup olduğunu aktardı.

Görgü tanıkları ise askeri bir darbe yapıldığını, darbeyi düzenleyenlerin Cumhurbaşkanlığı Muhafız Birliği olduğunu söylüyorlar. Silah seslerinin hala Cumhurbaşkanlığı Sarayı etrafında duyulduğunu belirten görgü tanıkları, başkentte genel olarak güvenliğin sakin olduğunu belirtiyorlar.

Türkiye'nin Gabon Büyükelçiliği personeline öğleye kadar sokağa çıkmama çağrısında bulunarak, Büyükelçilik olarak önlemlerini aldıklarını açıkladı.

Gabon'da çok az sayıda Türk vatandaşı bulunuyor

Bongo'nun ortadan kaybolduğu iddiaları

Suudi Arabistan'da düzenlenen "Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı"na katılmak için Riyad'a gittiği 24 Ekim'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Bongo'nun öldüğü ya da felç geçirdiği iddia edilmişti.

Hastanede geçirdiği ameliyat sonrası felç geçirdiği ve suni komaya sokulduğu ortaya çıkan Bongo'nun iyileşmeye ve fiziksel yetilerini geri kazanmaya başladığı belirtilmişti.

Ali Bongo, Fas Kralı 6. Muhammed'in davetini kabul ederek, rehabilitasyon ve iyileşme süreci için 29 Kasım'da Fas'a gitmişti.

Kral 6. Muhammed'in Bongo'yu hastanedeki ziyaretinin fotoğrafları basına verilmiş ve Bongo, Riyad'a gittiği 24 Ekim'den 40 gün sonra ilk defa görüntülenmişti.

Ulusa sesleniş konuşması

Bongo, geçtiğimiz hafta ulusa sesleniş konuşması yapmış, Rabat'tan halkına 2 dakikalık bir videoyla seslenmişti. İyi yıl dileklerini paylaşan Bongo, halkından birlik olmalarını istemişti.

Ali Bongo, "Gördüğünüz gibi daha iyiye gidiyorum ve yakında sizinle yeniden buluşmaya hazırlanıyorum." ifadesini kullanmıştı.

Petrol rezervi 2 milyar varilin üzerinde

Gabon'un tespit edilmiş petrol rezervinin 2 milyar varilin üzerinde olduğu, günlük petrol üretiminin ise 250 bin varil kadar olduğu biliniyor.

1967 yılından itibaren ülkeyi yöneten babası Ömer Bongo’nun ölümünün ardından Cumhurbaşkanı olan Ali Bongo, 2009’dan beri ülkeyi yönetiyor.

Ali Bongo, 2016 yılında yapılan seçimlerde çok az bir farkla seçimleri kazanmış, bu da ülkede büyük tartışmalara yol açmıştı.

Kaynak: Reuters, TRT Haber