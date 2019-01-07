TRT Haber, Münbiç’in 20 kilometre kuzeydoğusunda bulunan bin 700 nüfuslu Jat köyündeki tek camiyi sözde karargaha çeviren teröristleri görüntüledi.

Teröristlerin, pencerelerine tuğlalar yığarak mevziler oluşturduğu caminin etrafına hendek açıldığı ve çatısında kum torbalarının siper yapıldığı görülüyor.

Köyün, Fırat Kalkanı bölgesinde yaşamak zorunda kalan sakinleri ise terör örgütüne öfkeli. Terör örgütünün camilerine el koyduğunu söyleyen bir bölge sakini, “Bunların Allah ve dinle alakası yok. Teröristler camileri bu hale getirdiler. Sadece bu köyümüzde değil Karakozak’ta, Kamışlı’da, birçok cami bu durumda. Cami yasak. Arap halkının ibadetlerini yerine getirmelerini bu şekilde engelliyorlar. Köyümüzdeki camiye büyük zarar verdiler.” dedi.

Yine Jat köyünün hakim tepesinde teröristlere ait bir mevzi var. Oraya inen hendek ise bir eve ulaşıyor. Etrafı kum torbalarıyla çevrilen evde, terörist hareketliliği dikkat çekiyor.

Teröristler zaman zaman tepedeki evden Fırat Kalkanı bölgesini gözetliyor.

Haber: Bülent Çulcuoğlu

Kamera: Bülent Serin