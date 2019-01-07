ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere, ABD'nin Suriye'den çekilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkanlık koltuğuna oturduğu zamanlarda, Suriye ve Irak'ın büyük bir bölümünün DEAŞ'ın kontrolü altında olduğunu ancak kendi döneminde DEAŞ'ın Irak'tan tamamen silindiğini, Suriye'de ise az sayıda kaldığını hatırlatan Trump, "Artık Suriye'den çekiliyoruz ama hiçbir zaman çok hızlı bir şekilde çekileceğimizi söylemedim" dedi.

Öte yandan Trump, artık bölge ülkelerinin DEAŞ ile savaşması gerektiğini belirterek, "Rusya ve İran DEAŞ'tan bizim nefret ettiğimizden daha fazla nefret ediyor. Türkiye, belki bizim kadar olmasa da DEAŞ'tan nefret ediyor. Tüm bu ülkeler DEAŞ'tan nefret ediyor. Bizim yaptığımız gibi, biraz da onlar kendi mahallelerinde savaşabilirler" ifadelerini kullandı.

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ise İsrail'de, ABD'nin Suriye'den çekilmesi konusunda gazetecilere açıklama yapmış, terör örgütü YPG/PKK’yı kastederek, Amerika’nın Suriye’den çekilmesinin Türkiye’nin "Kürt savaşçıların" güvenliğini garanti etmesi ve DEAŞ'ın yenilmesi koşuluna bağlı olduğunu söylemişti.

Kaynak: AA