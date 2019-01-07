Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat yaptığı yazılı açıklamada, Bolton’un işgal altındaki Doğu Kudüs’te yaptığı geziye işaret ederek, “Bu uygulamalar, kaosa, şiddete ve kanunsuzluğa yol açar ve bir hak ya da bir zorunluluk yaratmaz” dedi.

Ureykat, Bolton’un ziyaretinin, tarihi gerçekliği değiştiremeyeceğini vurgulayarak “Bu ziyaret, Kudüs’ün tarihinin, bugünün ve geleceğin gerçekliğini değiştirmeyecektir. Kudüs, Eski Şehir bölgesi, Harem-i Şerif, Kıyamet Kilisesi ve surları ile birlikte Filistin Devleti'nin ebedi başkenti olarak kalacaktır” ifadelerini kullandı.

Cumartesi akşamı İsrail’e gelen Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, dün işgal altındaki Doğu Kudüs’ü ziyaret etmiş, Bolton’a bu ziyaretinde eski bir Yahudi yerleşimci olan ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman da eşlik etmişti.

Trump başkanlığındaki ABD yönetimi, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurmuş, ardından Mayıs 2018’de de Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımıştı.

Kaynak: AA