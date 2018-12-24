Orta Afrika ülkesi Gabon’da cumhurbaşkanları 31 Aralık'ta geleneksel olarak "yeni yıl" konuşması yapıyor.

Suudi Arabistan'ı ziyaretinde hastalanması ve tedavi altına alınmasının ardından Fas'ın başkenti Rabat'a giden ancak uzun süre ortalarda gözükmeyen Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba'nın bu tarihte konuşma yapıp yapmayacağı ise merak konusu.

Gabon Cumhurbaşkanlığından bir kaynak, Ali Bongo'nun yılbaşı konuşmasını yapabileceğini açıklarken, ülkeye dönüp dönmeyeceği ise henüz belli değil.

Bu konuda resmi kurumlardan yapılan tek açıklama, Bongo'nun devlet işlerini Rabat'taki Büyükelçilikten takip ettiği yönünde.

Muhalefet kontrol talep etti

Gabon muhalefeti ise, Cumhurbaşkanı'nın sağlığından endişeli.

Ali Bongo’nun Rabat’taki Gabon Büyükelçiliğinde devlet işlerini yürüttüğü söylense de bu, muhalefeti ikna etmiyor.

Muhalefet milletvekili Alexander Barro Chambrier, Cumhurbaşkanı'nın sağlık sorunlarının sosyal ve siyasi kurumların çalışmasını engellediğini söyledi.

Chambrier, Ali Bongo’nun yokluğunda ülkede kritik konularda sorumluluğu kimin üstleneceği sorusunu sorarak, ülkenin ekonomik sıkıntılarına dikkat çekti.

Muhalefet ayrıca, Gabon'dan gidecek bir tıbbi heyetin Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumunu kontrol etmesini talep ediyor.

Meclis başkanının vekelet etmesi gerekiyor

Gabon anayasası, cumhurbaşkanının yokluğunda, meclis başkanının seçimler yapılıncaya kadar cumhurbaşkanlığına vekalet etmesini öngörüyor.

Ancak ülkede 30 yıldır önemli bir konumda olan Anayasa Mahkemesi Başkanı Marie-Madeleine Mborantsuo’dan şimdiye kadar konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Aksine, Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz ay cumhurbaşkanlığı yetkilerini meclis başkanı yerine, Ali Bongo’nun yardımcısına devretti.

Muhalefet ise olayı anayasal bir darbe olarak nitelendiriyor.

En son Rabat'ta görüntülenmişti

Ali Bongo, Suudi Arabistan'a gittiği ve rahatsızlandığı 24 Ekim'den bu yana ilk kez Fas’ta görüntülenmişti.

Fas Kralı 6’ncı Muhammed, Rabat'taki Kral 5’inci Muhammed Askeri Hastanesinde 29 Kasım'dan beri tedavi gören Bongo'yu ziyaret etmiş, ziyaretin fotoğrafları basına servis edilmişti.

Ali Bongo'nun ortadan kaybolması

Suudi Arabistan'da düzenlenen "Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı"na katılmak için Riyad'a gittiği 24 Ekim'den bu yana kameralar karşısına çıkmayan Bongo'nun öldüğü ya da felç geçirdiği iddia edilmişti.

Bongo'nun kaldırıldığı hastanede geçirdiği ameliyat sonrası suni komaya sokulduğu ortaya çıkmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ike Ngouoni 11 Kasım'da yaptığı açıklamada, Bongo'nun iyileşmeye ve tüm fiziksel yetilerini geri kazanmaya başladığını duyurmuştu.

Kaynak: Alarab