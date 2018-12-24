Fransa'nın başkenti Paris'te yeniden sokağa çıkan sarı yelekli protestocular, araçları yakarak ve mağaza camlarını kırarak, sokakları savaş alanına çevirdi.

Olaylarla en dikkat çeken gelişme ise bir Fransız polisinin göstericilere silah çekmesi oldu.

Olayın ardından hem protestocular hem de sosyal medya kullanıcıları, polisin silah çekmesini ve şiddet kullanmasını eleştirdi.

"Silah çeken polis doğru olanı yaptı"

Habere uluslararası basın kuruluşlarının da yer vermesinin ardından, Fransız Polis Birliği Unite FGP yetkilisi Rocco Contento, polislerin kendilerini korumak için silah çektiğini söyledi. Contento, "Silah çeken polis doğru olanı yaptı. Meslektaşlarının bölgeyi güvenli bir biçimde bölgeyi terk etmesini sağladı. Bu caydırıcı bir eylemdi." dedi.

Fransa'da neler oluyor?

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine yönelik öfkeye ve isyana dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron ve yönetiminden ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor

Sarı yelekliler, bunun yanı sıra hayatlarını yakından ilgilendirecek konuların ve bununla ilgili çıkacak yasaların referandum yoluyla halka sorulmasını istiyor.

Gösterilerde, şu ana kadar 10 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 4 bin 341 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi yaralandı.

Kaynak: Associated Press