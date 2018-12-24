ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dün akşam saatlerinde gerçekleştirdiği telefon görüşmesiyle ilgili açıklama yaptı.

President @RT_Erdogan of Turkey has very strongly informed me that he will eradicate whatever is left of ISIS in Syria....and he is a man who can do it plus, Turkey is right “next door.” Our troops are coming home! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 Aralık 2018

Trump, görüşmeyle ilgili Twitter'da, "Erdoğan, Suriye'de kalan DEAŞ unsurlarının kökünü kazıyacağı konusunda beni detaylı şekilde bilgilendirdi. Erdoğan söylediğini yapabilecek biri. Türkiye doğru komşu." mesajını paylaştı.

Trump, mesajının sonunda, ABD askerlerinin evine döndüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını daha önce duyuran ve görüşmenin içeriğine dair açıklamalarda bulunan Trump, terör örgütü DEAŞ, Suriye'deki ortak girişim, ABD askerlerinin bölgeden çekilmesi ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ele alındığını belirtmişti.

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçen hafta yaptığı telefon görüşmesinden birkaç gün sonra ABD birliklerinin Suriye'den çekileceğini açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber, AA