ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dün akşam saatlerinde gerçekleştirdiği telefon görüşmesiyle ilgili açıklama yaptı.

President @RT_Erdogan of Turkey has very strongly informed me that he will eradicate whatever is left of ISIS in Syria....and he is a man who can do it plus, Turkey is right “next door.” Our troops are coming home!