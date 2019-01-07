İngiltere'de Noel tatilinin ardından Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış (Brexit) maratonu yeniden başladı. Başbakan Theresa May, parlamentoda yeterli desteği alamama endişesiyle ertelediği Brexit oylamasının 14 ya da 15 Ocak'ta yapılacağını söyledi.

Anlaşmanın reddedilmesi halinde alışılmadık bir durumun yaşanacağını ve İngiltere'nin bir bilinmeze sürükleneceğini söyleyen Theresa May, ikinci bir Brexit referandumuna tüm kapıları kapatsa da ülkede yapılan anketler, halkın çoğunluğunun Avrupa Birliği'nde kalmaktan yana olduğunu ortaya koydu.

Anket firması YouGov'un 25 bin kişiyle gerçekleştirdiği son yoklamasına göre halkın çoğunluğu Brexit ile ilgili son kararın kendilerine sorulmasını istiyor. Ankete katılanların yüzde 46'sı ikinci bir referandum yapılması durumunda AB'de kalma, yüzde 39'u ise ayrılma yönünde oy kullanacağını söylüyor.

Geri kalan kısım ise ne yönde oy vereceğini bilmediğini ya da referanduma katımayacağını söylüyor. Bu kesimin anketten çıkarılması durumunda AB'de kalmak isteyenlerin sayısı, yüzde 54'e ulaşıyor.

Brexit süreci

İngiltere, Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

Haziran 2017'de başlayan müzakerelerde taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere'nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir "ayrılık ücreti"nin ödenmesi ile vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 1.5 yıl süren müzakerelerin ardından Avrupa Birliği üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Brüksel'de yapılan toplantıda İngiltere'nin AB'yi terk etmesini öngören Brexit anlaşması onaylanmıştı.

Kaynak: Reuters, TRT Haber