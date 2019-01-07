Mısır'ın başkenti Kahire’de yer alan Ziya ül Hak Mescidi İmamı Saad Asker, mescit yakınlarındaki Ebu Seyfeyn Kilisesi’nin hedef alındığı saldırının nasıl engellendiğini anlattı.

Asker, akşam namazı sırasında yabancı bir gencin camiye girdiğini ancak namazını yarıda bırakarak yukarıya çıktığıni söyledi.

El yapımı patlayıcıyı bırakıp kaçtı

Mescidin imamı Saad Asker, daha sonra kendisine gencin çatıdan şüpheli bir şekilde indiğinin haber verildiğini belirtti.

Mescidin üst katında yaşayan El-Ezher Üniversitesi öğrencileri de, yabancı gencin çatı katına çıktığını, kendisine kimliğinin sorulması üzerine aralarında tartışma başladığını ve gencin çantasını bırakarak hızla aşağıya indiğini anlattı.





Asker, çatı katına çıkarak siyah çantayı açtığında ise bombayı gördüğünü ifade etti.

İmam, daha sonra olayı hemen kiliseyi korumakla görevli güvenlik güçlerine haber verdiğini ve bombanın patlama riskine karşı halkı, mescit mikrofonu ile uyardığını söyledi.

Mısır'da mescitler, genelde apartman katlarından birinde oluyor.

İmha çalışmalarında 1 polis hayatını kaybetmişti

Mısır güvenlik güçlerinin imha çalışmaları sırasında, el yapımı patlayıcı infilak etmişti. Patlamanın etkisiyle 1 polis memuru hayatını kaybederken, 1 polis memuru da yaralanmıştı.

Olayla ilgili Mısır İçişleri Bakanlığından herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

Kaynak: Al Arabiya, AA