İngiliz Guardian gazetesine konuşan ABD'li aktör Robert De Niro, Donald Trump'ın beyazların üstünlüğünü savunan gerçek bir ırkçı olduğunu söyledi. Olan biten şeyler için üzüldüğünü söyleyen aktör, çocukları için de endişelendiğini açıkladı.

"Hitler ve Mussolini de komik görünüyordu"

Guardian'dan David Smith'in sorularına cevap veren De Niro, "Trump'ı faşist olarak değerlendirir misiniz?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Eğer yapmak istediğini yapsaydı, bu ülkede çok kötü bir duruma sürüklenirdik. Yani benim anladığım kadarıyla, Hitler'e gülmüşlerdi. Çünkü hepsi komik görünüyordu. Hitler de, Mussolini de, diğer diktatörler ve despotlar da komik görünüyordu.

"Beni asıl rahatsız eden şey, gelecekte de onu (Trump'ı) örnek alacak ve bir şekilde ondan etkilenecek insanlar olacak. Ama onlar daha akıllı olacaklar, böylece daha renkli bir kişilikleri olacak ve daha kurnaz olacaklar. Böylece onun sahip olduğu değerlere sahip olan ama bir despot olarak daha fazla zarar veren insanlar olacaklar. Benim endişem bu. Ona bakıp 'Ben de onun gibi olmak istiyorum' diyen insanlar var. Ama onlar çok daha iyisini yapacak ve çok daha akıllıca oynayacaklar."

Bombalı paketler onu da hedef almıştı

Geçtiğimiz Ekim ayında New York'un üst düzey yöneticilerini, eski ABD Başkanları Barack Obama ve Bill Clinton'ın evlerini hedef alan bombalı paketlerden biri, Robert De Niro'nun sahibi olduğu restorana da gönderilmişti.

Olayın öncesinde De Niro, televizyondan canlı yayınlanan Tony Ödülleri töreninde ABD Başkanı Donald Trump'a küfretmiş, sözleri ayakta alkışlanmıştı. Trump ise De Niro'ya düşük IQ'lu demişti.

Kaynak: Guardian, TRT Haber