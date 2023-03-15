New York'taki mahkeme binası girişinde medya mensuplarına kısa cevaplar veren Cohen, "kendisini mükemmel hissettiğini, içeride kendisini ne gibi soruların beklediğini bilmediğini" belirtti.

Cohen, 2024 seçimlerinde aday olan Trump'a oy vereceklerin "bir daha düşünmesi gerektiğini" söyledi.

Cohen, Manhattan Bölge Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bir haftada ikinci defa büyük jüri karşısına çıktı.

Trump'la yollarını ayıran Cohen, pazartesi mahkeme binası önünde basına yaptığı açıklamada, "Bu intikam değil. Amacım doğruyu söylemek." demişti.

Soruşturmayı "cadı avı" olarak nitelendiren Trump, geçen hafta Truth Social platformunda, "Kesinlikle yanlış bir şey yapmadım. Stormy Daniels ile hiç ilişkim olmadı." şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

Sus payı ödemesi olayı

Stormy Daniels, Trump ile cinsel ilişkiye girdiği iddiası konusunda sessiz kalması için 2016 yılında 130 bin dolar ödeme karşılığında bir anlaşmaya imza attığını ancak Trump tarafından imzalanmadığı gerekçesiyle anlaşmanın geçersiz olduğunu savunmuştu.

Trump, Daniels'in iddialarını yalanlarken Trump'a 2016'daki seçim kampanyasından önce avukatlık yapan Michael Cohen, Daniels'a Trump adına kendi hesabından 130 bin dolar ödeme yaptığını doğrulamıştı.

Cohen, Trump şirketleri tarafından daha sonra kendisine ikramiyelerle birlikte yaklaşık 420 bin dolar geri ödeme yapıldığını savunmuştu.

Trump'ın seçim kampanyasına yönelik yürütülen soruşturmada "yalan söyleme" ve "vergi kaçırma" suçlamalarından Aralık 2018'de gözaltına alınan Cohen, mahkemede 3 yıl hapis cezasına çarptırılarak Mayıs 2019'da cezasını çekmek üzere Otisville'deki federal hapishaneye gönderilmişti.

O yıllarda federal savcılar Trump'a yönelik herhangi bir inceleme başlatılmasına gerek duymazken, Manhattan bölge savcılığı "sus payı ödemesi" olarak bilinen soruşturma dosyasını başlatmıştı.