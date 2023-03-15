Artan hayat pahalılığı ve enflasyon nedeniyle maaşlarının yıllar içinde eridiğini savunan farklı sektörlerden 400 binden fazla çalışan, hükümetin "Bahar Dönemi" bütçesini açıkladığı gün toplu greve gitti ve yürüyüş düzenledi.

Ellerinde "Öğretmenler daha iyi bir maaşı hak ediyor", "Çok çalıştık, çok yorulduk, çok az maaş aldık" ve "Yetti artık" yazılı pankartlarla başkent Londra'daki Hyde Park'tan ünlü Trafalgar Meydanı'na yürüyen göstericiler, "adil ve makul maaş artışı" çağrısında bulundu.

Daha sonra gösteriye katılan sendika temsilcileri ve ana muhalefetteki İşçi Partisi milletvekilleri, meydanda kurulan platformda konuşmalar yaptı.

Ülke çapında yüz binlerce çalışanın katıldığı iş bırakma eylemi, grev dalgasının başladığı geçen yıldan bu yana düzenlenen en büyük endüstriyel eylemlerden biri olarak kayıtlara geçti.

"Öğretmenler okul tuvaletlerindeki tuvalet kağıtları ve sabunları kendileri almamalı"

Pratisyen hekimlerin bağlı olduğu İngiliz Tabipler Birliği (BMA) Başkan Yardımcısı Emma Runswick, burada yaptığı konuşmada, ülke çapında 70 bin pratisyen hekimin grevde olduğunu ve saatlik 14 sterline (yaklaşık 320 lira) çalıştığını kaydetti.

Doktorların başka ülkelerde daha iyi şartlarda ve maaşlarla çalışmak için işten ayrıldığını söyleyen Runswick, "Hükümet bizi bölmeye çalışıyor ama biz hiç olmadığı kadar birlik olduk. Pratisyen hekimlerin yüzde 70'ini temsil ediyoruz. Bize militan diyorlar, bencil diyorlar ama biz daha iyisini hak ediyoruz. Birlikte olalım, birlikte grev yapalım ve birlikte kazanalım" diye konuştu.

Ulusal Eğitim Sendikasından (NEU) Annie Morgan da "Öğretmenler, sınıflarının yazıcısını kendileri almamalı, teneffüslerde stresten tuvaletlerde ağlamamalı, okul tuvaletlerindeki tuvalet kağıtları ve sabunları kendileri almamalı" dedi.

Morgan, öğretmenlerin daha iyi şartları hak ettiğini dile getirerek, "Bugün eğitimi sekteye uğratmıyoruz, öğrencilerimize adalet için ayağa kalkmayı öğretiyoruz" diye konuştu.

"Geçim sıkıntısının sebebi göçmenler değil"

İngiltere ve Galler'deki 48 sendika ile 5,5 milyon işçinin çatı kuruluşu İşçi Sendikaları Kongresi Genel Sekreteri Paul Nowak da 500 bini aşkın işçinin bugün grevde olduğunu belirterek, "Okullar ödenek ve personel sıkıntısı yaşıyor. Bugün (Bahar dönemi bütçesini açıklayan Maliye Bakanı) Jeremy Hunt kamu sektörü için hiçbir şey söylemedi, okullar için hiçbir şey söylemedi, ödemeler için hiçbir şey söylemedi" dedi.

Nowak, çalışanların daha iyi şartlar için İngiltere'yi terk ettiğini kaydederek, "Bugün hükümet o ofislerde oturmayı hak etmiyor" ifadesini kullandı.

İşçi Partisi Milletvekili Zarah Sultana da İngiltere'deki Amazon şirketi çalışanlarının firma tarihinde ilk kez greve gittiğini aktararak, "Yaşadığımız bir geçim sıkıntısı değil çünkü yeteri miktarda zenginlik var. Sadece süper zenginler için yeterli zenginlik yok. Hükümet bununla uğraşmak yerine en hassas grupları hedef alıyor. Geçim sıkıntısının sebebi göçmenler değil, okulları bu hale getirenler göçmenler değil" diye konuştu.

"Doktorlar daha iyi bir maaş için yurt dışına gidiyor"

Yürüyüşe katılan pratisyen hekimlerden Sami Siadati, Luton and Dunstable Hastanesi'nde pediatri doktoru olduğunu belirterek, "Maaşlarımızın reel olarak 2008 seviyesine geri getirilmesini talep etmek için bugün buradayız. 2008'den bu yana maaşlarımızda reel olarak yüzde 26,1'lik bir kesintiye uğradık" dedi.

Pratisyen hekimlerin daha iyi bir maaş talebiyle iş bıraktığını dile getiren Siadati, öte yandan çok sayıda doktorun daha iyi bir maaş için yurt dışına gittiğine işaret etti.

Siadati, "Doktorların, daha iyi bir maaş için Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelere gitmesi sebebiyle çok fazla sayıda doktor kaybediyoruz. (Bu ülkelere giden) Doktorlar daha yüksek bir yaşam kalitesine sahip olacak ve iki katı maaş alacaklar. Dolayısıyla çok fazla doktor kaybediyoruz ve halk da bu nedenden ötürü zarar görüyor" ifadelerini kullandı.

Pratisyen hekim Siadati, İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt'ın açıkladığı "Bahar Dönemi" bütçesine ilişkin ise "Beklentiler sıfır. Her yıl hayal kırıklığına uğruyoruz. Bu yıl da hiçbir şeyin değişmesini beklemiyoruz" dedi.

"Hükümet ilgiyi asıl problemden uzaklaştırıp göçmenleri suçluyor"

Göçmen bir matematik öğretmeni olduğunu söyleyen Ahmad da ülkede eğitim sisteminin birçok problem yaşadığını belirterek, şunları söyledi:

"Hükümet bu konuda harekete geçmeyi reddediyor. Hükümetin göçmenler konusunda kullandığı dili beğenmiyorum. İlgiyi asıl problemden uzaklaştırıp göçmenleri, sığınmacıları suçluyorlar. İngiltere'de büyük bir matematik öğretmeni ihtiyacı var. Ben kimsenin işini çalmadım ve gerçekten bu topluma katkı sunmak istiyorum"

Ahmad, eğitim bütçesinin ve öğretmen sıkıntısının etkilerini çocukların yaşadığına da işaret ederek, "Sınıflardaki öğrenci sayıları, yetişmiş öğretmen ve asistan öğretmen ihtiyacı artıyor" dedi.

Doktorların grevi sürüyor

İngiltere'de on binlerce pratisyen hekimin, maaş artışı ve çalışma koşullarında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 13 Mart'ta başlattığı 3 günlük grev bugün sona erecek. Ancak, İngiltere Sağlık Bakanı Steve Barclay ile İngiliz Tabipler Birliği (BMA) arasında süregelen maaş artışı görüşmelerinde henüz uzlaşı sağlanamadı.

Ülkede UCU sendikasına bağlı 150 üniversitedeki 70 bin çalışan da maaş artışı anlaşmazlığı nedeniyle 2 günlük grev başlattı.

BBC çalışanları da greve gitti

İngiltere'de bin BBC yerel radyo çalışanı, program kesintileri nedeniyle 24 saatlik greve gitti.

BBC, grev nedeniyle bugün BBC One kanalındaki yerel haber yayınlarını iptal etmek zorunda kaldı.