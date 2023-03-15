"Atmosferik nehir" adı verilen ve geçen yıl aralık ayından bu yana 11 kez etkili olan hava olaylarının sonuncusu, önceki gün başlayarak şiddetli kasırga kuvvetindeki fırtınalarla hasara yol açtı.

Ulusal Meteoroloji Servisi, San Francisco'da rüzgarın hızının saatte 120 kilometreye, Santa Clara ve Alameda bölgelerinde ise saatte 150 ila 160 kilometreye ulaştığını açıkladı.

Kuvvetli rüzgarlar nedeniyle, San Francisco'daki toplu taşıma sisteminde aksaklıklar yaşanırken, birçok gökdelenin camları kırıldı, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi.

PowerOutage sitesine göre, şiddetli fırtına ve aşırı yağışlar nedeniyle, çoğu Santa Clara bölgesinde olmak üzere eyaletin orta ve kuzey kesimlerinde 330 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

California Valisi Gavin Newsom, geçen hafta açıkladığı olağanüstü hal ilanını eyaletteki 43 bölgeden 58'e çıkarırken, eyalet genelinde yaklaşık 30 milyon kişinin sel baskını uyarısı altında olduğunu bildirdi.

California Valiliği Acil Durum Hizmetleri de, aşırı yağışlar nedeniyle eyalet genelinde 70 binden fazla kişinin tahliye uyarısı, yaklaşık 27 bin kişinin de tahliye emri altında olduğu bilgisini paylaştı.

Monterey bölgesindeki Pajaro Nehri'nin taşmasından dolayı büyük bir alan sular altında kalırken, civardaki 8 bin 500 kişi tahliye edildi ve bine yakın kişi sığınaklara yerleştirildi.

California Su Kaynakları Departmanı, eyaletin yüksek kesimlerinden güney Sierra Nevada bölgesinde, mevsimsel ortalamanın yüzde 260 üzerinde, şimdiye kadarki en büyük kar yığılmasının kaydedildiğini duyurdu.

Gelecek hafta yeni bir atmosferik nehir dalgası daha geliyor

Ulusal Hava Durumu Servisi, fırtına ve yağışların bugünden itibaren hafifleyeceğini, ancak gelecek hafta yeni bir atmosferik nehir hava olayının eyalette etkili olacağı konusunda uyardı.

California eyaleti, aralıktan bu yana art arda gelen 11 atmosferik nehir denilen şiddetli hava dalgalarına maruz kaldı. Pasifik Okyanusu'ndan gelen uzun nem bulutları ile kar fırtınası koşulları oluşturan arktik havayla beslenen güçlü hava olayları, eyalette aşırı yağmur, fırtına ve yüksek noktalardaki kar yağışına sebep oldu.

ABD medyasındaki derlemelere göre, atmosferik nehirlerin neden olduğu şiddetli hava şartları nedeniyle oluşan sel ve toprak kaymalarında şimdiye kadar 22 kişi hayatını kaybetti.

California'daki atmosferik nehirlerin yanı sıra, ayrıca arktik hava koşulları ülkenin orta kuzey kesimleri ile kuzeydoğu eyaletleri New York, New Hampshire ve Massachusetts'te yaklaşık 1 metreye varan kar yağışı olarak etkili oldu.

Meteoroloji uzmanları, 21-23 Mart tarihlerinde, California'nın çoğu kesiminde, yeni bir atmosferik nehir hava dalgasının daha etkili olmasının beklendiğini ifade ediyor.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), atmosferik nehirlerin tipik olarak 3 ila 5 kilometre yükseklikte, 400 ila 600 kilometre genişliğinde olduğunu ve binlerce kilometreye kadar uzayıp yol alabileceğini kaydediyor.

Uzun ve dar hava koridoru şeklinde sıcak okyanus üzerinde oluşan atmosferik nehirler karaya ulaştığında kasırga benzeri şiddetli hava koşullarına neden oluyor.