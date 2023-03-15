Kremlin Sarayı'nda gerçekleşen görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, (6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli) depremlerin Suriye'deki durumu kötüleştirdiğini söyledi.

Suriye'ye deprem sonuçlarının ortadan kaldırılması konusunda yardımcı olduklarını dile getiren Putin, ikili ilişkilerin geliştiğini belirterek, "Her şeye rağmen, ilişkilerimiz, ekonomi alanında da gelişiyor. Geçen yıl ikili ticaret hacminin yüzde 7 arttığı kaydedildi. Önümüzdeki yıl ülkelerimiz arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 80. yıl dönümünü kutluyoruz" dedi.

Suriye'de uluslararası terörle mücadele konusuna da değinen Putin, "Ortak çabalarımız ve Rusya Silahlı Kuvvetlerinin katkıları sayesinde Suriye'de uluslararası terörle mücadelede önemli sonuçlar elde edildi. Bu, ülkedeki siyasi, sosyal ve ekonomik durumun istikrara kavuşturulmasını mümkün kılıyor" ifadelerini kullandı.

Suriye'deki rejimin lideri Esed ise Moskova'da olmaktan mutlu olduğunu belirterek, "İki ülke arasındaki yetkililerinin görüşmeleri hiç kesilmedi. Rusya'ya (Suriye'deki) depremzedelere büyük desteğinden dolayı teşekkür ederim. Halkımız, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmasından dolayı Rusya'ya müteşekkirdir" diye konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşa rağmen kendilerine desteğini sürdürdüğünü dile getiren Esed, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Moskova yönetimine desteklerini yineledi.

Putin ve Esed'in görüşmesine, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile rejimin bakanları katıldı.

Rus ve Suriye rejimi bakanları bir araya geldi

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Moskova'da bulunan Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile ayrı görüşme yaptı.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra uluslararası ve bölgesel sorunlar ile Suriye'deki durum ele alındı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Şoygu'nun Esed rejiminin Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, görüşmede Suriye'deki durum ile savunma ve uluslararası terörle mücadele alanındaki işbirliğinin ele alındığı kaydedildi.