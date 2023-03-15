Kanada hükümetinin Somali asıllı Barınma, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Bakanı Ahmed Hussen, Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü sebebiyle yaptığı yazılı açıklamada, "Herkes için daha güvenli, daha eşit ve eşitlikçi bir Kanada inşa etmeye devam ederken, tüm Kanadalıları İslam düşmanlığını kınamaya ve hoşgörüsüzlük yerine kapsayıcı olmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Hussen açıklamasında, "Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü'nde, Kanada ve dünyadaki Müslüman topluluklarla dayanışma içindeyiz. Nerede ve ne zaman olursa olsun İslam düşmanlığı, nefret kaynaklı şiddet ve sistemik ayrımcılığı kınamak ve bunlarla mücadele etmek için harekete geçme taahhüdümüzü yineliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Hükümetinin İslam düşmanlığıile mücadele için yeni bir Irkçılık Karşıtı Strateji ve Nefretle Mücadele Eylem Planı başlattığını kaydeden Hussen, bunun için 85 milyon dolar yatırım yaptıklarını bildirdi.

İslam düşmanlığının, hem bireyler hem de toplumlar için uzun vadeli zararlı sonuçlara yol açan, Müslüman topluluklar için hala somut olarak yaşanan bir gerçeklik olduğuna işaret eden Hussen, "İslam düşmanlığı, ayrımcılık ve nefretin hiçbir şekilde Kanada'da yeri yoktur. Yapılması gereken daha çok iş olduğunun farkındayız ve hükümetimiz bu önemli mücadelede Kanadalı Müslüman toplulukların yanında çalışmaya devam edecek" diye konuştu.