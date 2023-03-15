Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Twitter hesabından yaptığı açıklamada geçen yılın bahar aylarından bu yana Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı ile devamlı irtibat halinde olduğunu belirterek; “Erdoğan Finlandiya’nın NATO üyeliği konusunda kararını vermiş ve artık iki cumhurbaşkanı olarak yüz yüze görüşeceğiz”dedi.

Niinistö, Türkiye'nin, NATO üyeliği konusunda karara vardığını açıkladı.