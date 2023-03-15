Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba 19:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Paris sokaklarında biriken çöplere ilişkin belediyeye ihtarname gönderildi
Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez'in, başkentin sokaklarında yığılan çöplere ilişkin Paris Belediyesine ihtarname gönderdiği duyuruldu.
Fransız BFMTV kanalının haberine göre Nunez, sokaklarda toplanmayan çöplerin durumuna ilişkin Paris Belediyesine ihtarname gönderdi.
Nunez, çöplerin toplanması için belediyeyi gerekli adımları atmaya çağırırken, ihtarnamede çöplerin sokaklara yığılmasının getirdiği sağlık ve güvenlik risklerine değinildi.
Öte yandan Paris Belediyesi başkent sokaklarında 7 bin 600 ton çöp biriktiğini belirtti.
Etiketler: Fransa
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