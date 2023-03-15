Temizlik çalışanları, ortalama 330 euro olan maaşlarına en az 70 euro zam yapılmasını talep etti.

Priştine Belediye Başkanı Perparim Rama, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, belediyenin diğer birimleri tarafından çöplerin toplandığını belirtse de çok sayıda sokak ve meydanda çöp bidonlarının dolup taştığı gözlemlendi.

Son olarak temizlik şirketinden yapılan açıklamada ise grev yapan işçilerin zam taleplerinin kabul edildiği ve durumun akşam saatlerinde normale döneceği belirtildi.