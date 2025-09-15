Trump yönetimi, Kirk suikastı sonrası Yüksek Mahkemenin güvenliğini sağlamak için fon artışı istiyor

New York Times'ın haberine göre, ABD'de aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk'in geçen hafta katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin etkileri sürüyor.

Beyaz Saray yetkililerinin Kongreye gönderdiği resmi bildiride, Kirk cinayetinin kamuoyundaki etkilerine değinilerek, son dönemde ABD'de kamu görevlilerine yönelik tehditlerdeki artışa dikkat çekildi.

Yüksek Mahkemenin güvenliğini sağlamak için "daha fazla güvenlik fonu" talebinde bulunulan bildiride, mahkeme ve çalışanlarının güvenliğinin artırılması için Kongreden 58 milyon dolarlık acil durum fonunun onaylanması istendi.

Güvenlik fonunun, yargıçlar için ek koruma operasyonlarını finanse etmek üzere ABD Mareşaller Servisi'ne aktarılacağı kaydedilen bildiride, "kamu görevlilerine yönelik artan tehditler nedeniyle bunun gerekli olduğu" vurgulandı.

Bildiride, "Yönetim, yasama organı için güvenlik ve koruyucu önlemlere ayrılan fonun artırılmasını destekliyor ve bunu başarmanın en uygun yolu konusunda Kongreye danışıyor." ifadeleri yer aldı.

Charlie Kirk'ün öldürülmesi

ABD Başkanı Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesinde katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Gençler arasında oldukça popüler olan Kirk, muhafazakar fikirleri yaymak amacıyla kurduğu "Turning Point USA" adlı kar amacı gütmeyen kuruluşla tanınıyordu.

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan Kirk, özellikle Trump'a verdiği destek ve İsrail yanlısı duruşuyla biliniyordu.

Olayın ardından konuşan Trump, Charlie Kirk'ü "büyük ve hatta efsane" bir isim olarak nitelendirmiş ve "Charlie, seni seviyoruz." demişti.

Saldırıyla ilgili cinayet şüphelisi Tyler Robinson, ailesinin ihbar etmesi üzerine gözaltına alınmıştı.

Robinson, ağır cinayet ve diğer iki eyalet suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kirk'in ölümünün, ABD'de hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler dahil hükümet ve siyasetteki üst düzey isimlerin güvenliği konusunda endişeleri artırdığı iddia ediliyor.