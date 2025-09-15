Açık 26.9ºC Ankara
Dünya
AA 15.09.2025 10:48

Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının Güney Koreli kurumlara siber saldırı düzenlediği iddiası

Kuzey Kore bağlantılı olduğu öne sürülen bir bilgisayar korsanı grubunun, aralarında bir savunma kurumunun da olduğu Güney Koreli kurumlara yapay zeka kullanarak siber saldırı düzenlediği iddia edildi.

Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının Güney Koreli kurumlara siber saldırı düzenlediği iddiası
Yonhap'ın Güney Koreli Genians Güvenlik Merkezinin (GSC) raporuna dayandırdığı haberinde, Kuzey Kore hükümeti tarafından desteklendiği öne sürülen Kimsuky isimli bilgisayar korsanı grubunun, temmuzda Güney Koreli bazı kurumlara siber saldırı düzenlediği öne sürüldü.
 
Bilgisayar korsanlarının askeri yetkililere kimlik düzenlemesiyle ilgili yazışmalar görünümünde olan ve kötü niyetli kod içeren e-posta gönderdiği belirtilen haberde, kullanılan kimlik kartı görüntülerinin bir yapay zeka modeli tarafından üretildiği kaydedildi.
 
Haberde, yapay zeka platformlarının askeri kimlik kartlarının kopyalarını oluşturma taleplerini reddettiği ancak bilgisayar korsanlarının söz konusu sınırlamaları aştığı aktarıldı.
 
Haberde ayrıca, Kuzey Kore'nin karmaşık ve kötü niyetli faaliyetler için yapay zeka servislerini istismar etme girişimlerinde artış yaşandığı iddiasına yer verildi.
Güney Kore Kuzey Kore
