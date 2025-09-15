BM önünde çadır eylemi yapan Filistin destekçileri, Küresel Kararlılık Filosu'na koruma talep ediyor

BM önünde 30 Ağustos'tan bu yana çadır eylemine devam eden farklı ülkelerden onlarca aktivist, teknelerle Gazze'ye hareket eden Küresel Kararlılık Filosu'na desteklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsviçreli Nus, BM önünde 30 Ağustos'ta başlayan çadır eylemine 1 Eylül itibarıyla katıldığını belirtti.

Nus, "(Küresel Kararlılık Filosu) Elbette onları destekliyorum. Eylemleri gerçekten önemli. Gazze'ye yiyecek götürmelerine ihtiyacımız var. İnsanlar açlıktan ölüyor. (Gazze'de) Açlık konusunda yüksek bir acil durumdayız. Yani yaptıkları gerçekten önemli bir iş." dedi.

"Küresel Kararlılık Filosu'na zaten saldırı düzenlendi. Güvenliği sağlamalıyız"

İsrail'e boykotlarla baskı yapılması gerektiğini kaydeden Nus, BM'nin İsrail'e baskı yapmamasını eleştirdi.

Nus, Küresel Kararlılık Filosu'na silahlı müdahalenin olmaması temennisinde bulunarak, "(Tunus'ta) Küresel Kararlılık Filosu'na zaten saldırı düzenlendi. Güvenliği sağlamalıyız. Güç kullanılması için hiçbir sebep yok." değerlendirmesinde bulundu.

Filoyu çok sayıda kişinin desteklediğini dile getiren Nus, bu girişimin, ülkelerden daha çok halktan destek gördüğünün altını çizdi.

Nus, "Umarım (Batılı) ülkeler bizi duyar, şu anda Gazze'ye giden filoyu destekler ve korur. Filoyu seviyoruz, destekliyoruz. Biz kendi tarafımızda mücadele ediyoruz. Burada sesimizi yükselteceğiz ve her şeyin yoluna gireceğini umuyoruz." diye konuştu.

"Bir noktada BM'nin müdahale etmek için elinde araçları bulunuyor ve bunu yapmıyor"

Fransız Caroline Prati ise Küresel Kararlılık Filosu'nu desteklediklerinin altını çizerek, "BM'ye filoları kesinlikle koruması gerektiğini göstermek için 30 Ağustos'ta BM'nin önünde kamp kurmaya geldik. Bu muazzam bir eylem. Filoya katılan gemilerin üstüne çıkan insanlar gerçekten cesur." şeklinde konuştu.

Filoya İsviçre'den katılımcılar olduğunu söyleyen Prati, onlara güç vermek ve yanlarında olduğunu göstermek için burada olduklarını belirtti.

Prati, filolar için diplomatik koruma istediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bir gözaltı durumunda filoların korunmasını ve geri gönderilmesinin sağlanmasını talep ediyoruz ama aslında daha fazlasını istiyoruz, BM'nin kendi kararlarına uymasını istiyoruz. İsrail, BM'nin kararlarını ihlal ederek hareket ediyor. Bir noktada BM'nin müdahale etmek için elinde araçları bulunuyor ve bunu yapmıyor. Konuşmaktan başka bir müdahalede bulunmuyor. Şu anda çözümü bulunmayan bir çatışmayı çözüme kavuşturmak adına silahlı kuvvetlerin, barış güçlerinin müdahalesi için BM'nin 377 sayılı (Barış İçin Birleşme) kararını desteklemek için buradayız. "

Ülkelere İsrail'e silah tedarikini ve ekonomik anlaşmaları durdurmaları çağrısında bulunan Prati, sivil halkın korunması için askeri müdahalede bulunmak, insani yardımın ulaştırılmasını sağlamak ve insani yardım üzerindeki ablukaya son vermek gerektiğini belirtti.

Prati, İsrail'in, BM’nin tüm kararlarını ihlal ederek Gazze'de 200'den fazla gazetecinin yanı sıra BM ve insani yardım çalışanlarını öldürdüğünü hatırlatarak, bu eşi benzeri görülmemiş durumun kabul edilemeyeceğinin altını çizdi.

"(Gazze'ye) Artık BM ülkelerinin müdahalesini talep ediyoruz. Bu ülkelerin çoğu müdahaleden yana ancak ABD yakın zamanda Filistin delegasyonunun ABD’ye gelmesine bir kez daha veto koydu." diyen Prati, BM'nin 377 sayılı kararının, BM Güvenlik Konseyinin uluslararası barış ve güvenliği sağlamada vetodan dolayı görevini yerine getirememesi durumunda müdahale edilmesini ve barış için askeri güçlerin gönderilmesini mümkün kıldığını söyledi.

Küresel Kararlılık Filosu

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 50 kadar ülkenin desteğiyle Küresel Kararlılık Filosu (Global Kararlılık Flotilla) adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıkmıştı.

İspanya'dan yola çıkan tekneler, 7 Eylül'de Tunus'a ulaşmaya başlamıştı.

Tunus'ta bulunan Küresel Kararlılık Filosu'na, 8 ve 9 Eylül gecelerinde dron saldırısı düzenlenmişti.

Geçmişte Gazze'ye tek tek gitmeye çalışan gemilere İsrail müdahalelerde bulunmuş, teknelere el koyarak aktivistleri sınır dışı etmişti. Küresel Kararlılık Filosu, şimdiye kadar Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma özelliği taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Kararlılık kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.