AA 15.09.2025 12:22

Kuzey Kore: Nükleer devlet statümüz geri döndürülemez

Kuzey Kore, nükleer devlet statülerinin geri döndürülemeyeceğini bildirdi.

Kuzey Kore: Nükleer devlet statümüz geri döndürülemez
[Fotograf: AFP]

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamada, ABD'nin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu toplantısında Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılması için çağrıda bulunduğu hatırlatıldı.

ABD'nin Pyongyang'ın iç işlerine açıkça müdahalede bulunarak egemenliğini ihlal eden bu kışkırtıcı eyleminin şiddetle kınandığı ve yol açacağı sonuçlardan endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (Kuzey Kore), devletin en üst ve temel yasasında kalıcı olarak belirtilen nükleer silah devleti konumu, geri döndürülemez hale gelmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin nükleer silaha sahip bulunmasının, ABD'nin nükleer tehdidine karşı devletin egemenliğini ve güvenliğini savunmak ve güç dengesini sağlamak için kaçınılmaz seçenek olduğu, küresel barış ve istikrarı garanti altına almada kilit rol oynadığı savunuldu.

Washington yönetiminin "radikal" nükleer silahlanma hamleleriyle uluslararası nükleer silahsızlanma rejimini baltaladığı öne sürülen açıklamada, "ABD'nin bu hegemonya arayışı, uluslararası toplumun karşı karşıya bulunduğu en ciddi tehdittir." ifadesi kullanıldı.

