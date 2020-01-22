İddia,The Wall Street Journal gazetesinde yayınlandı.

Konuyla ilgli belgeleri gördüğünü söyleyen yetkililerin açıklamalarına dayandırılan habere göre, Trump'ın seyahat yasağı politikası, Belarus, Eritre, Kırgızistan, Myanmar, Nijerya, Sudan ve Tanzanya ile genişletilecek.

Haberde, ‘tamamen bir yasaklamanın’ söz konusu olmayabileceği, ancak iş ya da seyahat gibi vize türlerine kısıtlama getirilebileceği belirtildi.

Listeye nihai şeklinin verilmediğini de vurgulayan yetkililer, Beyaz Saray’ın bir ya da iki ülke daha ekleyebileceğini kaydetti.

Trump'ın seyahat yasağı

ABD Başkanı Trump, göreve geldikten bir hafta sonra 27 Ocak 2017'de İran, Suriye, Libya, Yemen, Somali, Çad ve Kuzey Kore'nin bulunduğu 7 ülkeye seyahat yasağı getirmiş, kararın geniş kitlelerce havalimanlarında protesto edilmesi üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Daha sonra "yükümlülüklerini yerine getirdiği" gerekçesiyle Çad listeden çıkarılmış, seyahat yasağı hafifletilerek güncellenmiş ve tekrar yürürlüğe konmuş ancak Hawai ve Maryland eyaletindeki federal hakimlerin ulusal çapta yürürlüğün durdurulması kararı engeline takılmıştı.

ABD Yüksek Mahkemesi, geçen yıl haziran ayında Trump'ın aralarında Müslüman bazı ülkelerin de olduğu 7 ülkeyi hedef alan seyahat yasağını, 5'e karşı 4 oyla onaylayarak Amerikan Anayasası'na uygun bulduğunu açıklamıştı.

Kaynak: The Wall Street Journal