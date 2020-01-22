Pakistan’ın Karaçi şehrinin Tean Hatti bölgesinde bulunan bir gecekondu mahallesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin mahalleye yayılması sonucu 400 gecekondu yandı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, 2 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA