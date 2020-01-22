Dünya
Besic Teşkilatı Komutanı Muceddemi öldürüldü22 Ocak 2020 Çarşamba 11:29 - Son Güncelleme
İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Teşkilatı'nın Darhovin Bölgesi Komutanı Yüzbaşı Abdulhuseyn Muceddemi, evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'a göre, Muceddemi'nin Şadgan kentine bağlı Darhovin'de bulunan evi sabaha karşı kimliği henüz belirlenemeyen yüzleri maskeli silahlı kişiler tarafından basıldı.
İranlı komutan uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
Şadgan Valiliği, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını ve kamuoyunun bilgilendirileceğini açıkladı.
Kaynak: AA
Etiketler: besic teşkilatı İran Devrim Muhafızları Ordusu