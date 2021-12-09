Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 21:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trump yolsuzluk soruşturmasında ifade verecek
[Fotoğraf: Reuters]
New York Başsavcısı Letita James, eski ABD Başkanı Donald Trump'ı, yolsuzluk soruşturmasında ifade vermesi için mahkemeye çağıracak.
New York Times'ın haberine göre, New York Başsavcısı Letita James, yolsuzluk soruşturması kapsamında eski başkan Donald Trump'ı 7 Ocak'ta yeminli ifade vermesi için mahkemeye çağıracak.
Trump ifade vermeyi reddedebilir
Haberde, soruşturmanın Trump'ın işi ve şirketlerine yönelik olduğu belirtildi. Başsavcı James, yolsuzluk yapıldığına dair kanıt bulması durumunda Trump'a karşı dava açabilecek.
Trump'ın, New York Başsavcısının ifade verme talebini anayasal hakları kapsamında reddedebileceği belirtiliyor.
Öte yandan Manhattan bölge savcılığı tarafından, Trump'ın mülklerinin değerini olduğundan fazla gösterip göstermediğine ilişkin soruşturma devam ediyor.
Etiketler: ABD Donald Trump
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