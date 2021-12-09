Pfizer'ın CEO'su Albert Bourla, CNBC'ye yaptığı açıklamada, Pfizer/BioNTech aşısının 3. dozdan 12 ay sonra planladıkları 4. dozunu, Omicron varyantı nedeniyle erkene almayı değerlendirdiklerini söyledi.

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 16-17 yaş grubu için Pfizer/BioNTech aşısının hatırlatma dozuna acil onay verildiğini duyurdu.

"Hatırlatma dozu bağışıklık seviyesini önemli ölçüde artırıyor"

BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hatırlatma dozunu, tüm yaş gruplarında bağışıklık seviyesini ve COVID-19'a karşı korunmayı önemli ölçüde artırdığını vurgulayarak, "Özellikle de Omicron gibi yeni varyantların ortaya çıktığı mevcut durumda herkese hatırlatma dozu aşısı yapılması büyük önem taşıyor." dedi.

İki doz Pfizer/BioNTech aşısı en az 6 ay önce tamamlanmış 16-17 yaş grubundaki gençlerin, 3. doz aşılarını olması için nihai onayı ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin çok yakında vermesi bekleniyor.

Pfizer ve BioNTech, 8 Aralık'ta laboratuvar çalışması sonuçlarına göre, COVID-19 aşısının 2 dozunun, Omicron varyantına karşı yeterli antikor sağlamayabileceğini ve hatırlatıcı 3. doz aşının gerekli olduğunu açıklamıştı.